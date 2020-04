Kriisiolukord paneb annetustest sõltujad raskesse olukorda

Vähiravifondi Kingitud Elu võib tavaliselt annetuskastidega näha peaaegu igal suuremal avalikul üritusel. Ent nüüd ei toimu avalikke kogunemisi juba mitmendat nädalat, kaubanduskeskused on suletud ja paljud senised annetajad on saanud koondamisteate või nende palka on kärbitud. Kui aasta alguses sai vähiravifond annetusi mulluse rekordaasta tasemel, siis pärast eriolukorra kehtestamist märtsi keskel kukkusid annetused 30%. Fond jäi märtsis 80 000 euroga miinusesse, sest raviarveid tuli tasuda 233 000 euro eest, kuid kontole laekus 153 000 eurot. Fondi asutaja ja juhatuse liige Toivo Tänavsuu ütleb, et säärane muutus on märkimisväärne.

Tartu Ülikooli kliinikumi Lastefond hindab, et rasked ajad seisavad veel ees ja ilmselt saab annetuste muutust hinnata suve lõpus.