Viimastel aastatel on näha Eesti kristlaste suuremat poliitilist aktiivsust, eriti seoses kestvate debattidega kooseluseaduse üle. Enne viimaseid riigikogu valmisi tutvustas EELK peapiiskop Urmas Viilma Ristiinimese valimiskompassi, mis tegi erakondade pingerea vastavalt sellele, kui suures ulatuses nende seisukohad kattusid Eesti Kirikute Nõukogu erakondadele saadetud seisukohtadega. Nad soovisid, et vihakõneseadused ja võrdse kohtlemise seadused ei hakkaks piirama kristlaste usuvabadust, et tuleks väärtustada abielu ja perekonda ja et riik toetaks kirikut rohkem rahaliselt.