Rahvusvahelist näost näkku ärisuhtlust praegu eriti palju ei kohta, kõik käib peamiselt interneti kaudu. Ent häkkerid ei maga, vaid on valvsamad kui kunagi varem. See nõuab ettevõtetelt suurt tähelepanelikkust, sest muidu võib minna nii, nagu juhtus Ida-Tallinna keskhaiglaga (ITK) ja oleks võinud juhtuda ühe teise Eesti asutusega.

Arvepettuseid on laias laastus kahte liiki (loe lisalugu). Teada-tuntud viis on selline, et häkkerid saadavad välja e-kirja sõnumiga, nagu oleks postkast täis saanud ja selle tühjendamiseks tuleks minna veebilehele, kus küsitakse parooli. Sellega pääsevad nad ligi inimeste meilikontodele, et sealtkaudu teada saada, kuidas käib ettevõtetevaheline suhtlus. Seejärel ootavad nad, kuni äripartnerid jõuavad suhtluses maksedetailideni, ja paluvad arve maksta uuele kontole.

ITK puhul jäeti häkkimine ära ja otsustati läheneda kavalamalt. Kusjuures riigi infosüsteemi ameti (RIA) sõnutsi on see Eesti mõistes uudne lähenemine.