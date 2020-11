Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles eilsel pressikonverentsil, et tõenäoliselt on teine koroonalaine pikem kui kevadine ja probleem ei lahene ilmselt enne järgmist suve. „On oht, et kui me ei tegutse, siis on haiglad ülerahvastatud,” märkis ta. Kiik lisas, et iga päev suureneb nii hospitaliseeritute kui ka riskirühma kuuluvate nakatunute arv ja kõik prognoosid näitavad, et lähinädalatel suurenevad need arvud veelgi.