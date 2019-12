Need mehed seisavad oma vaadetelt Isamaale üsna lähedal. Kui uurida Isamaa erakonna valijaskonna läbilõiget, selgub, et neil on keskmisest suurem toetus haritud meeste seas. Ei tasu siiski arvata, et haritud mehed oleksid Isamaa jaoks mingi väga oluline valijarühm. Haritud mehed on Isamaale palju olulisemad ühel teisel põhjusel – nimelt kandidaatidena, kes valimistel hääli koguksid.