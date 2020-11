Mudeldajad Krista Fischer ja Mario Kadastik on valmis saanud uued prognoosid viiruse leviku kohta Eestis. Neist avaneb hullem olukord, kui oli kevadel.

Keskmiselt nakatab üks nakatunu 1,4 inimest. Viroloog Andres Merits usub, et praegu võib Eestis olla tuhandeid asümptomaatilisi viirusekandjaid, kes on enese teadmata teistele nakkusohtlikud.