Kui pealinlased Viljandisse jõudsid, oli linnarahva pidu juba lõpusirgel

Varahommikuks lehvib pea iga Viljandi maja küljes sinimustvalge lipp. Kuigi lombid on kaetud õrna jääkirmega, on õhus tunda kevadet. Päikeseküllastest hoovidest paistavad nii märtsikellukesed kui ka küürutavad seljad – nii mõneski õues käib aiatöö. Tänavail inimesi siiski veel ei liigu. Ehk tähistatakse vabariigi aastapäeva pikema uinakuga?

Kella kümne paiku avanevad majade uksed ja viljandlased astuvad tänavale, mitmel käes lipud. Mööda Posti tänavat voorivad naiskodukaitsjad, kaitseliitlased, kodutütred ja noorkotkad. Kõigil on ühine suund. Kõnnitakse Viljandi kohtumaja ette, kus õige pea hakkab linnapea Madis Timpson ette lugema iseseisvusmanifesti. See on Viljandi traditsioon.