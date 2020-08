„Kui poleks karantiini olnud, oleksin matas nelja asemel viie saanud.” Keila Bullerby lapsed ootavad pikisilmi kooli

Mõned täiskasvanud arvavad siiamaani, et lastekodu on jube paik. Vähemalt Keila SOS lasteküla tegelikkus on üllatavalt roosiline. Lapsed ütlevad, et ei tunne millestki puudust.