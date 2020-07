OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) ja uurivate ajakirjanike rahvusvahelises koostöös tehtud üle-euroopaline uurimine kinnitab, et maailmas ja ka Eestis laialdasel kaitsemaskide rämpssertifikaatidega levitamisel on ohtlikud tagajärjed.

Euroopa pettustevastane amet korraldab menetlust ja kinnitab, et petukaup on ilmselt jõudnud Euroopa Liidu igasse 27 liikmesriiki.