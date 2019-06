Kuidas lahendada koolis kiusujuhtumit ja kuidas sellega täiesti läbi kukkuda

Seadus ei ütle selgelt ega üheselt, mida kool peaks kiusujuhtumitega ette võtma. Sageli ei oska koolid kiusujuhtumitega midagi teha ja lahendavad neid kõhutunde järgi. On olnud juhtumeid, kus kogukond on rakendanud kiusaja vastu omakohut.

Koolikiusamine on koolivägivalla alaliik. See on korduv pahatahtlik käitumine, mis võib olla nii füüsiline kui ka psühholoogiline. Foto: Shutterstock