„Eestisse maabub rohkem kui 200 USA merejalaväelast ja ka üksused Rumeenia ning Hispaania liitlastelt,” ütleb Ameerika Ühendriikide merejalaväelaste kindralmajor Stephen M. Neary. Eestlaste roll on tema sõnul testida, kui kiiresti rannavalve nii äkilisele saarte ründamisele reageerib. „Nad teavad, et me tuleme, kuid mitte seda, mis päeval või kellaajal,” ütleb Neary. Varem sellist dessanti siin pärast iseseisvuse taastamist tehtud ei ole. Tagalaht muutub vesiseks sõjatandriks.