Ärimees Oleg Solodovi kabinetis oli aastaid kullast malelaud. Talle meeldis oma külaliste vastu malet mängida. Ta oli osav selles. Nüüd aga tundub, et keegi teine mängib tema vastu.

See mäng käib palju suuremate panuste peale, kui ükski malepartii. Selle mängu keskmes on kümme miljonit eurot, mida Läti riik kahtlustab, et Solodov koos eestlasest kaaslase Margus Merimaga on aastate jooksul liigutanud Baltikumist Venemaale, hoolimata sellest, et raha läks Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja kuuluvale Putini-lähedasele oligarhile.

See mäng võib meestele kaasa tuua kuni kaheksa aastat vangistust ja ajada eetrist telekanali, mis on enam kui 20 aasta jooksul kujundanud Balti riikide venekeelse elanikkonna arvamust, sõidutanud riigikokku mitmeid poliitikuid ning tõenäoliselt ka kindlustanud Keskerakonna võimu Tallinnas.

Eesti Päevaleht ja uuriva ajakirjanduse keskus Re:Baltica uurisid, millised on selle keerulise ent arvatavasti hiiglaslike tagajärgedega mängu üksikasjad.