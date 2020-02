Kurdid sõidavad taksot Boltis ja Uberis, teistes firmades neid tööle ei võeta. Bolti taksojuht Albina Kalvik on kurt, ta on väga rahul oma ametiga. Eestis ei saa kurt olla veoki- ega kaubikujuht, kui ta kuulmine aparaati kasutamata või seda kasutades ei ole – nagu seadus ette näeb – normaalne. Taksojuhtidele see nõue ei kehti. Või peaks taksojuht siiski kuulma? Kasutama kuuldeaparaati?