Kurjategijate Euroopa kõrgliigasse tikkunud eestlased lähevad Leedus kohtu alla

2015. aasta 6. novembril kostsid üle Šilainiai linna püstolilasud. Nende kaja kõlas aga kaugemalegi üle Leedu ja mõjutas kuritegevust kogu Euroopas. Palgamõrvarite sihtmärgiks oli saanud Deimantas Bugavičius, keda peeti Leedu kuritegeliku maailma liidriks.

Bugavičiuse mõrv oli Leedus suur sündmus. Autoga maja ette sõitnud Bugavičiust tulistati läbi autoakna, kui tema lapseootel elukaaslane, Leedu meelelahutustegelane Vita Jakutienė väravat avama läks. Tapatöö oli väga professionaalne ning detailselt ette valmistatud.

Tänavu suve lõpus andis Leedu riigiprokuratuur Kaunase kohtule üle kriminaalasja, millega saadetakse Bugavičiuse mõrvarid kohtu alla. Uurimise käigus on selgunud, et Leedu kuritegelike grupeeringute omavahelises arveteklaarimises tööriistadena kasutatud palgamõrvarid on eestlased Arle Grabbi ja Hans-Erik Ehvert. Kaunase regionaalkohtu info kohaselt toimub esimene kohtuistung kahe kinnipeetava eestlase üle 14. novembril. Avaistung on edasi lükkunud, sest kokkuleppele ei jõutud vahialuste kinnipidamisaja pikendamise tingimustes.