Küll aga saab EKRE eelmise IT-ministri Kaimar Karu näite varal kitsendada ühe valikukriteeriumi: uus minister peab olema poliitiline. Omaette küsimus on muidugi, et kui poliitiline. Liiga uljad ja isepäised võivad kiiresti populaarseks saada ja tunda, et võivad vastu hakata Helmete võimule ja autoriteedile. Sellist tüli pole aga erakonnale vaja.