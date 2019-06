„Üks naine helistas ja ütles, et kandis viis aastat meie [naiste tugikeskuse] visiitikaarti rahakoti vahel enne, kui julges helistada,” ütleb naiste tugi- ja teabekeskuse juhataja Pille Tsopp-Pagan. Möödunud kuul on sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefonile ja naiste tugikeskustesse pöördumiste arv hüppeliselt suurenenud. Tema hinnangul on inimesi julgustanud suur meediakajastus.