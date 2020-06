Politsei kahtlustab, et videos olev relvakangelane, kes öises linnas auto tagaistmel venekeelse räppmuusika saatel aknast püssiga tühjusesse paugutab, on Isa Khalilov. Seesama, kes Laagna teel 999 ISA numbrimärgiga maasturiga kihutas, sõitis surnuks kaks ja saatis haiglasse kolm inimest. Khalilovi autost leidis politsei pärast avariid kolm relvataolist eset. Esialgne hinnang on, et need on õhkrelvad ja stardipüstol.

Relvad, kuritegelik glamuur, kaunid naised, kallid autod, rusikad – läbi aastate on Khalilov end piltidel ja videotel jäädvustanud fookuses just need. Esimest korda poseerib ta oma numbrimärgiga 999 ISA, taustal seltskond mehi ja suletud kardinatega Khalilovite perekonna kohvik. Paremas käes on Khalilovil kuldne relv. Noormehele meeldivad üleüldse kallid iluasjad – Emporio Armani dressid, ülikonnad või kuldsed käekellad.