Prokuratuur on esitanud kuriteokahtlustuse kollase Chevrolet Camaro juhile, kes kihutas Laagna teel nagu avariis osalenud BMW-gi, teatas prokuratuur. Tegu on 29-aastase mehega, kel on kaks kehtivat väärteokaristust kiiruse ületamise eest. Peale kahe karistuse on tema kohta pooleli kaks väärteomenetlust juunis toime pandud liiklusrikkumiste tõttu.