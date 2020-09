Kas 2007. aastal pronkssõduri teisaldamisega seotud olnud Eesti poliitikuid ja ametnikke, aga ka toona kuju teisaldanud kraanajuhti võib Venemaale minnes ähvardada oht? Või mis saaks siseminister Mart Helmest, kes on öelnud, et pooldab Maarjamäe memoriaali lammutamist? Kui vaadata Eestist kaugemale, siis mis võib juhtuda Praha võimupoliitikutega, kes aprilli alguses Moskva protestist hoolimata demonteerisid Bubeneči linnaosas olnud Nõukogude armee marssali Ivan Konevi monumendi? Need küsimused tekivad, kui vaadata Venemaa kriminaalkoodeksi muudatusi. Nimelt lisati tänavu aprillis sinna artikkel 243.4, mille järgi Venemaa sõjakuulsusega või Vene isamaa ja tema huvide kaitsega seotud sõjahaudade, mälestusmärkide ja -tahvlite, obeliskide jms hävitamine või kahjustamine on kriminaalkorras karistatav kuni viieaastase vangistusega.