Üks kliiniliseks psühholoogiks pürginu pidi õpingud katkestama, sest tema sissetulek oli nii väike, et ta oleks kaotanud ravikindlustuse, märkis Eesti kliiniliste psühholoogide kutseliidu juhatuse liige Triinu Tänavsuu. „Siiani on olnud nii, et kui läksid kutseaastale, polnud tagatud isegi minimaalset töötasu,” selgitas ta. Tänavsuu sõnul mõni tööandja maksis palka, mõni mitte.