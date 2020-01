Lapsi on, peresid mitte. Võõra lapse eest vastutuse võtmist ei soosi riik ega omavalitsus

Igal aastal eraldatakse perekonnast umbes 250 last, kes vajavad lühemat või pikemat aega hoolt. Põhjused võivad olla erinevad: vanemate haigestumine või tervislik seisund, narkootikumisõltuvus, alkoholism, vanema surm või mõni muu põhjus ei võimalda neil järglase eest ise hoolt kanda. Need lapsed vajavad tuge ja hoolt mõnes teises, just neile sobivas peres.

Pere- ja asenduskodudes kasvab praegu ligi 800 last.