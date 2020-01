Erinevalt koolist läheb lasteaiakoht lapsevanemale päris palju maksma. Tallinnas ja Tartus, aga ka mitmel pool mujal on lasteaia kohatasu seotud alampalgaga ja suureneb igal aastal alampalga tõusuga sama protsendi võrra. Seetõttu suurenesid paljude lapsevanemate väljaminekud selgi aastal. Olenevalt omavalitsusest võib ühe lapse lasteaias hoidmine maksta ligi sada eurot kuus, samal ajal kui mõnes teises Eesti paigas on see peaaegu tasuta.