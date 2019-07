Läti uus president: kohtuksin Putiniga vaid siis, kui sel on mõte ja tulemus

Vaid kaks päeva pärast ametisse vannutamist tegi Läti uus president Egils Levits oma esimese visiidi Tallinnasse, kus tutvustas end kõigile Eesti tippjuhtidele. Levits on viimased 24 aastat olnud Läti kohtunik Euroopa tipmistes õigusemõistmise asutustes. Kõigepealt Euroopa inimõiguste kohtus ja viimati Euroopa Liidu kõrgemas kohtus.

Kohe pärast presidendiks saamist Läti seimis peetud kõnes tuli hästi esile, et Levitsi soov on oma riik näoga täielikult läände pöörata. Ta ütles seimi liikmetele, et aeg on unustada igasugused jutud ida-lääne sillaks olemisest, sest Läti kuulub täielikult Euroopasse ehk lääneriikide sekka.