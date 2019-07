Lepped, mille sündi keegi ei uskunud. Jeltsin ja Meri võtsid viina ning leppisid kokku Vene vägede lahkumises

Teisipäev, 26. juuli 1994. Meri saabus ühes Eesti delegatsiooniga Moskvasse. Osa välisministeeriumi esindajaid oli Vene välisministeeriumisse juba päev varem kohale läinud, et naaberriigi kolleegidega lepingu tekstid valmis saada. Viimane kohtumine lõppes karjumise ja süüdistamisega.

„Tšurkin marssis minema,” räägib Mart Helme, kuidas Vene delegatsiooni juht ja riigi välisministri asetäitja Vitali Tšurkin häält tõstis. „Teiega rohkem ei räägi, see on mõttetu. Pole millestki teiega rääkida,” meenutab Helme kuuldud sõnu. Suursaadik Vassili Sviriniga suheldi siiski edasi. „Mingisugused poolikud lahendused sealt tulid. Aga öelda, et presidentide kohtumiseks oleks lepingud valmis olnud, seda nad ei olnud.”