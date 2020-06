Politsei peadirektori Elmar Vaheri sõnul tulistas Lihulas kaks inimest tapnud ja kaks väikelast haiglasse saatnud Mikk Tarraste kokku kümneid laske. Ta tulistas tihedalt ja tal näis olevat palju laskemoona. Kui palju laske ja millistest relvadest, ei saanud Vaher veel öelda, sest uurimine käib. Küll aga on teada, et enne tapatööd alkoholi, rahusteid ja narkootilisi aineid tarvitanud 32-aastasel Tarrastel oli kaasas kokku kolm relva.

Traagiline kuritegu tekitas küsimuse, kas relvaseadused on liiga leebed, kui relva sai selline inimene nagu Tarraste. Samuti, kas sõjaväerelvad, mis on mõeldud selleks, et tabada inimest pika maa pealt, peaksid üldse tsiviilkasutuses olema?