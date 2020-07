Avalikkusele on teadmata üks inimene, kelle asjalik tegutsemine aitas kaasa sellele, et Lihula tulistamise ohvrite arv kahelt enamaks ei tõusnud. Mikk Tarraste haaras relva ja suunas selle süütute tsiviilisikute vastu 6. juuni õhtul. Kuulide läbi hukkus kaks inimest ja raskelt said vigastada kaks last.

Vähem kui nädalapäevad hiljem, 12. juunil, tunnustas PPA peadirektor Elmar Vaher teenetemärgiga Lääne prefektuuri kiirreageerijat, kes abistas sündmuskohal vigastada saanud lapsi, täiskasvanud kannatanut ja meedikuid. See on üsna ebatavaline, et inimest nii kiiresti peale keerulise sündmuse lahendamist autasustatakse. Tavaliselt tehakse seda PPA aastapäeval novembris. Kuid just see näitab, kui oluline oli selle inimese tegevus kriitilisel hetkel.