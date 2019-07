Limonaad ja poliitika. Maitseküsimus õhutab jutte toidurassismist

Kaks aastat tagasi teatas Ungari valitsus, et suurkorporatsioonid müüvad Austrias parema kvaliteediga toitu kui Ungaris. Näiteks ei krõmpsunud ühe firma vahvel Ungaris nii hästi kui Austrias ning ka Nutella pähklimääre tundus Austrias olevat kreemisem. Sellest said hoogu ka Poola ja Tšehhi ning Euroopa Komisjon algatas uuringu, et selgitada välja, kas Euroopa Liidus eksisteerib toidurassismi. Tulemustest selgus, et tohutuid erinevusi Euroopa eri paigus müüdavates samades toodetes justkui polnudki, aga teisalt sellesse uskujate jaoks natuke ikka oli ka.