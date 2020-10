25 aastat tagasi toimunud lindiskandaalist on omal ajal palju kirjutatud, ent ajalugu kipub vahel uusi asjaolusid esile tooma. Sellepärast otsisin üles kümmekond toonast võtmeisikut ja arutasin 1995. aastal juhtunu uuesti läbi. Toonased sündmused on neil praegu meeles erinevalt, aga anonüümselt on nad valmis oma tähelepanekuid ja hinnanguid jagama. Kuna osa inimesi on surnud ja nende käest ei saa kommentaare küsida, pealegi pole dokumentaalset tõendust, siis ei saa ka nüüd kõiki tagantjärele esitatud väiteid esile tuua.