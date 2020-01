Kohalikud omavalitsused on kehtestanud toitlustusasutustele nõude koguda biojäätmeid. Selleks et näiteks Tartus asuvalt restoranilt või kohvikult nõutaks biojäätmete eraldi kogumist, peab neid söögikohal tekkima nädalas rohkem kui 80 liitrit. Tartu keskkonnateenistuse spetsialisti Tiina Lille sõnul on seda väga keeruline kontrollida. Küsimusele, kas Tartu toitlustusasutused biojäätmeid sorteerivad, vastas Lille, et ei oska öelda.