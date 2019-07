Linnapea Mihhail Kõlvart tõmbas peatänava projektile aastateks pidurit

Eile teatas Kõlvart, et peatänava projektiga sellisel kujul edasi ei minda, sest Tallinna transpordiameti tellitud lisaanalüüsi tulemused näitavad, et pakutud lahendus suudab läbi lasta vaid veerandi praegusest liiklusest ega toeta ühistranspordi paremat toimimist. Selle üle, kas peatänava lahendus arvestab piisavalt ühissõidukitega või mitte, on linn ja peatänava arhitektid juba üle aasta vaielnud. Peatänava projekti võidutöö kinnitati kolm aastat tagasi.

Esialgu pidi peatänav valmima 2021. aastaks, ent selle saatus on olnud algusest peale ähmane. Nüüd otsustasid linnaisad, et enne peatänava projektiga jätkamist tuleb ellu viia hoopis teised projektid – sadama trammiühendus, Estonia tunneliprojekt ja Rävala puiestee pikendus. Optimistlikuma prognoosi järgi peaksid need valmima 2023. aastaks, kui saabub ka Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi suurtoetuse tähtaeg. Fondi toetus moodustab peatänava projekti eelarvest 85%.