Linnapeaduell. Pealinlased annavad Kõlvartile Kallase ees paraja edumaa

Kevadel Toompeal kokku pandud koalitsioon Keskerakonna ja EKRE (ning Isamaa) vahel põhjustas kohe palju tormilisi arutelusid. Kuidas see võib mõjutada valitsuse juhterakonna edasist edu tuumikvalijate seas ja eluliselt olulistes võimukantsides?

Eriti puudutavad küsimused pealinna, mida on Keskerakond paljude aastate jooksul monopoolselt valitsetud. Kas pärast padurahvusliku EKRE-ga ühte paati kolimist on parteil lootust oma haare Tallinnas säilitada? Eriti arvestades seda, et Keskerakond on seni alati suutnud kohaliku venekeelse elanikkonna peaaegu vankumatus üksmeeles enda taha koondada, mis on teistel parteidel Tallinnas võimule saamise sisuliselt lootusetuks teinud.

Tormiliselt alanud riigivalitsemise koostöö EKRE-ga tõi augustiks selgelt nähtavale, et venelaste toetus Keskerakonnale võib olla pudenema hakanud. Kuid üleriigilised küsitlused ei pruugi kohtadel toimuvat päris täpselt näidata.

Seega otsustas Eesti Päevaleht kaks aastat enne järgmisi ehk kohalikke valimisi Tallinna võimalikesse jõuvahekordadesse natuke selgust tuua ja uuris pealinlaste toetust kahele tõenäoliselt juhtivale meerikandidaadile.