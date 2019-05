Et loodus püsiks mitmekesisena, ei piisa üksnes rahvusparkidest ja looduskaitsealadest, panuse saab anda iga inimene oma majapidamises, on looduskaitseteadlane Aveliina Helm veendunud. Näiteks aitab loodusel paremini toimetada see, kui koduaias niidetakse vähem muru ja hoitakse veesilmasid. Toimekamad aednikud võiksid paigaldada lindudele pesakaste, putukatele hotelle ja pidada ka linnas mesilasi.