Eile jõudis viimaks kätte aeg, kui Eesti eriesindaja Louis Freeh’ palkamist uurivad riigikogu erikomisjonid said pika pilli ja pusimise peale vastuseid andma rahandusminister Martin Helme. Ja siis läks kõik lörri. Helme kommenteeris Eesti Päevalehele, et tema osa ligi tunnisest istungist oli umbes viis minutit küsimustele vastata. „Põhivaidlus oli see, kas koosolekul on päevakord, kas koosolekule on lubatud need inimesed, kes on kutsutud, või lisaks mingid teised,” selgitas ta.