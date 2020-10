Millest sündis otsus liituda Eesti 200-ga?

Täna [eile - toim.] esitasin liitumisavalduse, aga olen sellele juba mõnda aega mõelnud. Viimastel päevadel ja nädalatel jõudsin selgusele, et südametunnistus ei luba seda mitte teha.

Miks südametunnistus ei lubanud mitte liituda, sest poliitikasse minemine jätab teatud märgi juurde?

Pean probleemiks, et kasutame väljendit “poliitikasse minek”. Demokraatlikus ühiskonnas teeb iga kodanik ideaali kohaselt poliitikat. Teie, ajakirjanikuna, teete poliitikat. Mina, kes ma olen olnud ametnik, teen kogu aeg poliitikat. Mõiste “poliitikasse minek” sildistab täiesti normaalset tegevust. Hirm selle eest, et muutud märklauaks, on barjäär mis hoiabki paljusid teostamast oma rolli kodanikuna. Ka minul on praegu Teiega istudes natuke seda hirmu.