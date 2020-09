Marjakasvatajad juba sais koroonahoobi kätte. Suurematel jäi ligi 60-70 protsenti saagist põllule. Helme maasikakasvatuse juhataja Andrus Horn sõnas, et tänavune kahjum tõotab tulla suurem kui 100 000 eurot. Oli rekordiline saak, kuid polnud korjajaid ja nüüd tuleb venitada arveid ja võtta võlgu.

Ent kõige kõige rohkem töökohti ja maksutulu annab Eesti põllumajanduses piimandus. Aprillist hakkas piima kokkuostuhind langema ning alates maist on see olnud madalam, kui tootmiseks tehtud kulutused. Suuremad karjakasvatajad püsivad veel pinnal, kuid väiksemaid võib ähvardada lõpp. Piimakarjakasvatajate kahjud on jõudnud juba ligi seitsme miljoni euroni.

Eesti piimatootjad on hakanud rohkem tõumullikaid müüma, näiteks Usbekistani ja Venemaale, ning see on märk, et äri hakatakse koomale tõmbama. Varasemad kriisid on õpetanud, et kui kari juba maha müüakse, siis seda enam ei taastata.