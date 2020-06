Eile teatas peaminister Jüri Ratas, et valitsus annab WRC Eesti etapi jaoks raha. Seega on korraldajatel veel läbida viimane kadalipp – saada heakskiit rahvusvaheliselt autoliidult. Lõuna-Eesti vallavanemad on koostööks igati valmis ja soovivad muuta maailmaralli kohalikuks traditsiooniks.

Kui tavapäraselt meelitavad üle ilma kuulsad ralliässad endaga kaasa rohkem kui Pärnu linna täie rahvast, siis tänavu on märksõnaks „koroona” ja kohustus rallihuvilisi piirata. „Pealtvaatajate arvu poolest tuleb väiksem,” võrdleb Otepää vallavanem Jaanus Barkala maailmameistrivõistluste etappi mullu toimunud Rally Estoniaga.