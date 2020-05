Põllutööde hooaja lähenedes võtab hoogu vaidlus, kas tõesti on Eestis nii vähe põllutööhuvilisi, et välismaalt tuleb abikäsi sisse tuua. Eriti praegu, kui majanduskriisi tõttu tööpuudus suureneb. Sellest on palju rääkinud põllumehed, ametnikud ja poliitikud.

Kas tõesti ei saa mõned Eesti inimesed tööle, sest tööandjad eelistavad välismaalast? Või äkki pikutab kuskil laiskvorstide armee, kes elatub toetustest ja naise palgast, selle asemel et oma kätega rahvamajandusse panustada? Kas välistööjõudu on vaja või mitte? Eesti Päevaleht võttis suuna maale, et uurida, mida arvavad asjast lihtsad maainimesed.