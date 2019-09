Maanteeameti juht Priit Sauk: kui viime Tartusse elektriraudtee, siis kas neljarajaline maantee sinna on ikka mõistlik?

Maanteeameti juht Priit Sauk kinnitab, et kruusateed ei tohiks Eestist kunagi kaduda. Ühest küljest on need olulised kultuuripärandina, teisalt annavad suurema tõenäosuse korraldada mõnd WRC etappi. Samuti tuleb intervjuus juttu sellest, et neljarealised maanteed on küll ohutumad, kuid Eestis, kus maanteedel suuri ummikuid ei teki, piisab enamasti kaks-pluss-üks lahendusest. Sauk pooldab kõrvalteedel 80 km/h piirkiiruse kehtestamist, kuna juba 10 km/h tunnis mõjutab väga oluliselt õnnetuse raskusastet. Veel tuleb juttu teede-ehitusest: teede ülemise asfaltkatte kihi kulumine on normaalne ning selle kuue kuni kaheksa aasta tagant uuendamine tavaline kogu Euroopas.