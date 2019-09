Maaülikooli rektor Mait Klaassen: kui kõrgharidust ja teadust piisavalt ei rahastata, lõikame Eesti tulevikku

Rektorite nõukogu esimees Mait Klaassen ütles, et eile arutasid rektorite nõukogu ja Eesti üliõpilaskondade liit võimalusi, kuidas rahapuudusele leevendust leida. „Praegu on kõrghariduse rahastus jõudnud 1%-ni SKP-st ja sellise riigi eelarvestrateegia juures, nagu meil, jõuab ta sealt üsna kiiresti juba 0,5-ni, kui see asi nii jätkub. Ülikoolid peavad midagi ette võtma,” ütles Klaassen.

Kohtumisel jõuti otsusele, et kui rahastus ei parane ega suurene, siis vaadatakse haridus- ja teadusministeeriumiga koos üle halduslepingu sisu ehk mida ja kui palju ülikoolid tegema peavad. Samuti on halduslepingutes Klaasseni sõnutsi ette nähtud, et rahastus kasvab igal aastal 5%. Nii pole see aga viimastel aastatel olnud ja ülikoolidel on tulnud leppida samale tasemele jäänud eelarvega.