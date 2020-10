Menetluse käigus tõendas politsei, et seksuaalne ahistamine toimus, ja karistuseks määrati rahatrahv. „Otsus jõustub 15 päeva pärast selle tegemist, kui süüdistatav ei kaeba otsust edasi. Edasikaebamise korral teeb lõpliku otsuse kohus. Otsusega on võimalik tutvuda siis, kui see on jõustunud,” edastas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marianne Ubaleht.

Ubalehe sõnul pole võimalik uurimist täpsemalt kommenteerida, sest otsus pole veel jõustunud. Ilmselt lähebki sellega aega, sest Mäe kaitsja on lubanud politsei otsuse vaidlustada.