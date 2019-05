Mailis Reps: kui EKRE räägib, mida sülg suhu toob, siis valitsus pikalt ei püsi

Millal tõuseb õpetaja palk 2000 euroni?

Kõik erakonnad on võtnud endale eesmärgiks, et see tõuseks enne järgmisi valimisi. Aus vastus on, et me pole riigieelarve strateegiat arutanud, peaministri vastus kõigele on, et 31. mail on kõik selge. Haridussektoris tuleb ka ise vaadata, millised on meie võimalused haridusvõrku ümber korraldada. Luua näiteks võimalus, et klassiõpetaja on kuuenda klassi lõpuni – praegu on ta vaid neljanda klassi lõpuni. Selle võrra kauem saavad lapsed olla kodu lähedal. Selge on, et kogu koolivõrku ei suudeta ülal pidada. Peale sisemiste ressursside on raha juurde vaja, aastas 60 miljonit lisaks sellele 350 miljonile, mis on olemas. Nelja aasta perspektiivis on vaja leia 240 miljonit ehk peaaegu sama palju, kui on praegu olemas. Kas tõus tuleb nii jõuline või väiksem, aga mina ambitsioonitaset alandanud pole.

Kui ei tule päris 2000 eurot, siis tuleb sinna lähedale?

Sinnapoole tahame liikuda. Kui tuleb majanduslangus ja see käib üle jõu, siis tuleb seda ausalt öelda.

Millist palka hakkavad õpetajad saama järgmisel aastal?

Seda pole täna võimalik öelda. Mina näen RES-i [riigi eelarvestrateegia] numbreid esimest korda 20.–21. mail.