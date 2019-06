Margrethe II. Lihtsalt kuninganna

„Margrethe II on väga inimlik, tähelepanelik, ent ühtlasi nõudlik nii enda kui ka teiste vastu. Talle ei meeldi pealiskaudsed, hallid inimesed,” kirjutas Taani kuningannast 1992. aasta augusti Õpetajate Leht. Nädal varem oli Margrethe II külastanud Eestit ja torganud oma punase pintsakuga erinevates hallides toonides ülikondade merest teravalt silma.

„Kõik mäletavad, et see oli põnev aeg,” märgib ettevõtja Jaan Manitski (77), kellel oli Tiit Vähi esimeses valitsuses välisministri portfell. Eesti oli hiljuti taasiseseisvunud ning Vene väed ja baasid olid seni veel siin. „Läbirääkimised baaside väljaviimiseks seisid ummikus,” meenutab Manitski. Kuninglikus laevameeskonnas oli tunda kerget ärevust. „Tallinna laht oli neile täiesti võõras vesi, varem oli see kõik olnud suletud.”