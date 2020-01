Margus Linnamäe tohutu haare: peaaegu kõik suuremad advokaadibürood on tema teenistuses

Eesti advokaatide seas on avalik saladus, et Margus Linnamäe mõju ulatub peaaegu kõigisse suurematesse advokaadibüroodesse. 18 suurema käibega büroo seas on ainult üks, Sirel ja Partnerid, mille juhtivpartner Jüri Sirel kinnitab, et neil pole Linnamäega seotud äriühingutega huvide konflikti. Teised suured bürood viitavad klientide konfidentsiaalsusele ja kasutavad võimalust jätta vastamata.

„Üldiselt on meie vastas olnud kõige suuremad,” ütleb ravimiameti õigusnõunik Andrus Varki. Ta on esindanud ametit 2007. aastast saadik kohtuasjades üle 70 korra ja sageli on tulnud piike ristata ka Linnamäe huvidega.