Marika Priske kantslerite nimel: ei tasu arvata, et ametnikele on nüüd koht kätte näidatud. Meie selg on sirge!

Kas ta konkreetselt vastas ka? Üks asi, mida kantsler Lemettile ette heideti oligi see, et ta tegelikult andis teada võimalikust huvide konfliktist...

Aga alati on hea teada seda, et peaminister ütles, et ta soovib neist juhtumitest teada ja on alati valmis meiega kohtuma erinevatel teemadel. Ja ta teeb omalt poolt kõik, et ükski konflikt ei eskaleeruks tulevikus selliseks, nagu see juhtus maaeluministeeriumis.

Nagu näiteks: kas tema arvates tegi Illar Lemetti midagi valesti? Kui meiega peaks tulevikus juhtuma olukord, kus kohtume ebaeetiliste tegudega või veel hullemate seaduserikkumistega, mis siis oleksid mõistlikud käitumisjuhised? Üks on ju selge, ei see ega järgmised juhtumid, tulevad nad koos või ükshaaval, kindlasti ei hirmuta riigiametnikest juhte ebaeetilisi tegusid mitte välja tooma ja seaduserikkumisi tolereerima.

Päevakajalistel teemadel muidugi. Eilne päev ei olnud avaliku teenistuse jaoks hea päev. Tahtsime peaministri selgitusi. Erinevad spekulatsioonid ametnike suukorvistamisest, koha kätte näitamisest ja poliitikute ootustest, mida ajakirjandus on välja toonud, on ju päriselt ka laua peal. Asi pole ju kantslerites iseendas – kõik me oleme eestvedajad oma haldusaladele, juhtidele, kõigile ametnikele. Selleks, et minna ja anda oma inimestele konkreetne sõnum, oli hea peaministriga kohtuda ja saada temalt vastuseid erinevatele küsimustele.

Vist ei pea olema selgeltnägija, et arvata, mis teemal see kohtumine oli. Mida te peaministrilt küsisite ja mis vastuseid saite?

Tegime eile kantsleritega läbi riigisekretär Taimar Peterkopi ettepaneku, et peaminister meiega kohtuks. Ja mul on siiralt hea meel, et ta selle kohtumise ettepaneku vastu võttis ja täna hommikul see toimus ka.



Ja ta tegi seda väga õigesti. Julgen kinnitada enda, oma haldusala juhtide poolt ja tegelikult ka kõigi kantslerite poolt, sest arutasime seda, et ka meie teeksime kõik seda sama. Kui poliitikud peaksid valetama, vassima, olema ebaeetilised ja üritama mõjutada otsuseid ebaseaduslikult, siis me anname sellest teada. Sõltuvalt olukorrast, kellele on mõistlik teada anda.

Leppisime kokku, et tulevikus anname alustuseks teada esiteks peaministrile. Lootuses, et konflikte on võimalik lahendada eos ja mitte lasta neil eskaleeruda.

Me peatusime vähem Illar Lemetti kaasusel, sest see on juba ära toimunud sündmus. Kohtumine oli pigem suunatud tulevikusuhetele ja sellele, mis sõnumi me kui avaliku teenistuse liidrid peaksime edasi andma, mis väärtusi me peaks kandma.

Eile vaatasin sotsiaalmeediat ja ka muudes küsimustes ametnikega suheldes, see sama teema ja mure, mida mainisite, kerkis kordi üles: mida see otsus ametnikele edasi tähendab?



Olukorras, kus kogu avalikkus ja ajakirjandus on murelik, et sellist käitumist ei loeta heaks, et sõnavabadust ja ausust toetatakse, oleksin tuleviku suhtes üsna optimistlik. Oma kolleegidega suheldes pean ütlema, et see juhtum tegi meid pigem tugevamaks.

Ju meid (peab silmas kantslereid – R.P.) võib koostöö mittesobimatuse pärast ükshaaval või mitmekesi lahti lasta, kuid mina julgen Eesti inimesi rahustada: ametnikud ei ole sellest ära hirmutatud. See juhtum meile ei meeldi, et seda on võimalik selles valguses üldse vaadata, aga ma arvan, et see ei olnud eesmärk, asjaolud kuidagi kujunesid nii, et kõik see toimus. Aga kui keegi arvab ja loodab, et ametnikele on nüüd koht kätte näidatud, siis nii see kindlasti ei ole!

Seega teil ei ole küsimust, kuhu poole tuleb vaadata ehk nagu kurikuulsas maaeluministeeriumi kantsleri vabastamise otsuse seletuskirjas oli sõnastatud, et kantslerilt oodatakse „paindlikkust ja kohanemisvõimelisust“ või siiski jääda sirgjooneliseks ja ausaks?



Minul isiklikult on midagi väga raske tunda, sest praegune sotsiaalminister Tanel Kiik on erakordselt intelligentne ja koostöösõbralik inimene, ta peab lugu kõikidest meie inimestest ja partneritest. Temaga suhtlemine on puhas rõõm ja mul on selles mõttes väga hea ka intervjuud anda, et ma ei tunne ennast kuidagi ohustatuna.