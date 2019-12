Marika Tuus-Laul apteegireformist: See ei paista õige välja. Ma ei tahaks uskuda, et ostetakse seadusi, aga see paistab väga halb

Eelmisel nädalal otsustas Keskerakond tõsta oma sotsiaalkomisjoni liikme Marika Tuus-Laulu komisjonist välja ja vahetada tema vastu teise keskerakondlase Natalia Malleusi. Otsus tehti vahetult enne erakorralist sotsiaalkomisjoni istungit, millel otsustati ravimiseadus uuesti avada ja riigikogus esimesele lugemisele viia. Reformi muudatuste suhtes kriitiline olnud Tuus-Laul ütleb nüüd, et tal pole soovi, et koalitsioon läheks lõhki.

Kuivõrd apteegireformi koalitsiooni töörühmas ei ole üksmeelt reformi osas, siis võib eeldada, et need erimeelsused kanduvad üle ka tänasesse hääletusse?



Võib arvata küll, et hääletamisel pole üksmeelt. Apteegireform ei ole koalitsioonileppe punkt. Ka koalitsiooni töörühmas ei saavutatud üksmeelt ja seal osales ka sotsiaalminister Tanel Kiik, kes seda punkti [avamist] kindlasti ei toeta.

Küsimus on ka selles, et Keskerakond on tegelenud apteekide küsimusega väga palju aastaid, juba riigikogu alguaastatest. Meil oli taasiseseisvumise järgsetel aastatel proviisorapteekide süsteem, Toomas Vilosius [sotsiaalminister 1994-1995 ja 1995-1996] tegi selle ümber, siis tuli Siiri Oviir ministriks ja sellest ajast oleme tahtnud tagasi pöörata proviisorapteekide poole, lahutada jae- ja hulgimüüjad.

On imekspandav, et eelmine riigikogu kooseis tegi sellise apteegireformi eelnõu, mis seda taotles ja loomulikult olime väga rahul, et kõik erakonnad koos tegid. Ja nüüd siis, kui mõni kuu enne tahetakse see kõik tagasi keerata ning seda väga kiiruga ja väga rutuga, siis ta muidugi tundub imelik.