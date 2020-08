Eesti on võtnud suuna kasutada esmajoones kõiki ennetavaid meetmeid, et hoiduda uuesti üleriigilisi piiranguid kehtestamast. Muu hulgas soovitab sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse leppida ühiskonnas kokku, et sügisel ei lähe keegi isegi kerge nohuga kooli, tööle ega kontserdile. Riigi tasandil on hakatud uurima võimalusi isikustada restoranis, peol ja teatris käimine, et terviseamet saaks inimestega tagantjärele ühendust võtta, kui kuskil tuvastatakse haiguskolle.