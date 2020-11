Mart Helme tagasiastumine päästis valitsuse, aga seisukohti, mis koalitsiooni järjekordsesse kriisi paiskasid, pole kumbki Helme tagasi võtnud.

Pühapäeval Helmete öeldut – et USA-s võltsiti valimisi, seal pole demokraatiat ning Eesti suurima liitlase järgmine president Joe Biden on korrumpeerunud ja süvariigi abiga võimule saanud – püüdsid EKRE juhid ühel või teisel viisil ainult õigustada. „Süüdistused võltsingutest on ju olemas,” ütles eile Martin Helme.