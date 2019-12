Mart Helme sõgedad tunded. Soome peaministri solvamine olevat hoopis tunnustus

Samal ajal kui EELK piiskop Joel Luhamets kuulutas kolmandal advendipühapäeval välja ülemaalise jõulurahu, purtsatas siseminister Mart Helme oma iganädalases raadiosaates välja järjekordse mõtte, mis viis skandaalini ja küsimuseni, kas valitsus jääb ikka püsima. Seekord arvas Helme heaks sõimata Soome värsket peaministrit Sanna Marinit.

„Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige,” teatas ta. Helme lisas mõtte, et Marin juhib punaste valitsust, kes tahab viia lõpule Soome riigi likvideerimise.

Mõistagi ei jäänud Marini solvamine tähelepanuta ja järgnes juba tuttavaks saanud ahelreaktsioon, milles olid siiski mõned huvitavad pöörded.