1992. aastal 32-aastaselt Euroopa noorimaks peaministriks saanud Mart Laari elu ja karjäär on kulgenud kui seiklusfilmis, kus imeline edu on vaheldunud kukkumistega kuristikku ning kuhu vahele on jäänud kümneid skandaale ja koomilisi tsitaate. Samas kõik – nii sõbrad, rivaalid kui ka kiibitsejad – tunnistavad, et just ta esimese valitsuse ajal tehtud reformid vormisid Eestist nii eduka riigi.