Freeh’ klientide seas on Venemaa ja USA vahel toimuvas rahapesus süüdistatud lülisid. Näiteks Putini lähikondlastele kuuluv Küprose ettevõte Prevezon Holdings Limited. USA-s toimuv uurimine on paljastanud, et just Prevezoni jõudis Danske kaudu pestud raha. Kes esindas seda ettevõtet advokaadina? Louis Freeh.

Freeh eitab seost Prevezoniga. Rahandusministeerium varjab, millised on advokaadile antud ülesanded või õigused. Samas rahandusministeeriumi pressiteade ei eksi: Freeh’ ja tema büroo kogemus rahvusvahelise kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesujuhtumitega on väga mitmekülgne. Lihtsalt Freeh’ viimase 20 aasta kogemus jäetakse mainimata. Endine seadusemees esindab inimesi teisel pool rinnet: rahapesusüüdistustega rikkaid ja mõjukaid, sanktsioonidega ärimehi, Vladimir Putini ja Donald Trumpi lähikondlasi ja vahemehi.

Viktor Janukovõtši kaasvõitlejad vennad Kljujevid, USA presidendi ihuadvokaat Rudolph Giuliani, Vene oligarh Mihhail Fridman, Aafrika ekspluateerijad, FBI suurim luureskandaal – nende ühisnimetaja on Louis Freeh.